Умер модельер Джорджо Армани

Легендарный модельер, бизнесмен, основатель компании Armani Джорджо Армани скончался в 91 год, сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Repubblica.

Модельер работал до последних дней, а всю свою жизнь посвятил развитию собственной компании, прославившейся на весь мир.

В последнее время появлялась информация об ухудшении здоровья «короля итальянской моды».

Джорждо Армани родился 11 июля 1934 года в Италии. Впервые коллекцию под своим именем он представил в 1974 году. Уже в следующем году архитектор Серджо Галеотти уговорил друга зарегистрировать собственную компанию и полностью взял на себя финансовое руководство. Так появился модный дом Армани.

В 1982 году компания выпускает первый женский, а затем и мужской парфюмы. Линейка бренда постоянно расширяется и сегодня. В конце 80-х появились первые магазины Армани в Лондоне.

В 2002 году модельера торжественно объявили послом доброй воли комитета ООН по вопросам беженцев, которым он оказывал помощь. 10 лет назад Джорждо Армани отказался от натурального меха в пользу защиты животных и окружающей среды.