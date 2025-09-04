Эксперт проанализировал поведение президента США Дональда Трампа

Он считает, что Трамп хочет войти в историю либо как миротворец, либо как победитель в военных конфликтах.

«У меня такое ощущение, что если Трампу сейчас не дать Нобелевскую премию мира, то он предпочтет войти в историю как Трамп-победитель. То есть получается такой шантаж: вы, мол, либо объявите меня миротворцем, чтобы я вошел в историю как миротворец, либо я тогда начну одерживать территориальные победы — Гренландию, Мексику, Канаду присоединю», — прокомментировал эксперт.

Малофеев подчеркнул, что амбиции Трампа подпитываются его желанием во что бы то ни стало добиться поставленных целей. Именно поэтому отказ в получении международного признания он может компенсировать военными действиями.

«При этом сам Трамп прекрасно понимает, что шансов на премию у него нет: Нобелевский комитет состоит из либералов и глобалистов, которых он постоянно сам же критикует», — заключил Малофеев.