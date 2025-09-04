Постепенный процесс: сколько длится адаптация ребенка к школе

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что адаптация ребенка к школе обычно занимает от 2 до 4 недель, однако этот процесс индивидуален для каждого, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Эксперт рассказала, что привыкание ребенка к школьному режиму обычно занимает 2-4 недели. Однако, по ее словам, этот срок может отличаться в зависимости от особенностей каждого ребенка.

Психолог отметила, что школа — это не только уроки и домашние задания, но и новый коллектив, правила и ожидания. В этот период ребенку важно научиться организовывать свое время, находить друзей и принимать себя в новой обстановке. Все это требует внутренней перестройки и поддержки со стороны взрослых.

Романив посоветовала создавать для ребенка стабильную обстановку: соблюдать четкий распорядок дня, чередовать учебу и отдых, а также уделять внимание полноценному сну, питанию и прогулкам на свежем воздухе. Она подчеркнула, что важно поддерживать ребенка, обсуждать с ним его переживания и радости, чтобы он чувствовал себя уверенно.

Психолог добавила, что адаптация — это не гонка, а постепенный процесс, который должен проходить в атмосфере терпения и заботы. В таком случае ребенок не только привыкнет к школе, но и сможет полюбить новый этап своей жизни.