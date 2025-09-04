«Права без обязанностей»: в РФ хотят признать феминизм экстремистской идеологией

Курбаков заявил о необходимости признать феминизм экстремистской идеологией. По его мнению, современный феминизм пропагандирует западные ценности, противоречит православным традициям, разрушает институт семьи и подрывает демографическую стабильность страны.

Движение, по мнению общественника, способствует разжиганию ненависти к мужчинам, провоцирует межполовую рознь и приводит к дискриминации мужчин в судах и обществе. Он отметил, что современные феминистки требуют прав без выполнения обязанностей, а само движение стало инструментом давления и шантажа через ложные обвинения в домашнем насилии.

Курбаков предложил запретить пропаганду феминизма в СМИ, образовательных учреждениях и государственных структурах. Кроме того, он выступил за возвращение в школьные и вузовские программы материалов о традиционных семейных ценностях и ужесточение наказания за ложные обвинения в домашнем насилии. В завершение общественник предложил исключить женские движения внутри партий или создать равносильные мужские объединения для соблюдения принципа равенства, закрепленного в Конституции РФ.