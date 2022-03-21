РИАМО - 21 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «С-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» о внесении сведений в отношении ООО «С-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по устройству заездного кармана.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия фирмы не соответствующими закону, сведения в отношении компании подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением управления и обратилась в суд. Но арбитражный суд города Москвы отказал ООО «С-Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.



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