Высоковольтное оборудование повреждено в Запорожской области
Запорожская область полностью обесточена после обстрелов ВСУ
В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины серьезно повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Атака ВСУ привела к полному прекращению электроснабжения на всей территории региона.
Министерству энергетики поручено срочно развернуть резервные источники питания. Медицинские учреждения уже переведены на автономное энергоснабжение.
Специалисты оценивают масштаб разрушений и сроки восстановления.
Ранее без света остались Мелитополь и часть Херсонской области.