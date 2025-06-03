Высоковольтное оборудование повреждено в Запорожской области

Запорожская область полностью обесточена после обстрелов ВСУ
Спецоперация

В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины серьезно повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Атака ВСУ привела к полному прекращению электроснабжения на всей территории региона.

Министерству энергетики поручено срочно развернуть резервные источники питания. Медицинские учреждения уже переведены на автономное энергоснабжение.

Специалисты оценивают масштаб разрушений и сроки восстановления.

Ранее без света остались Мелитополь и часть Херсонской области.