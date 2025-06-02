ЧП произошло на автопредприятии в Нижегородской области

Крупный пожар произошел на Заволжском моторном заводе после взрыва

Мощный взрыв и последующий масштабный пожар произошли сегодня на территории Заволжского моторного завода (ЗМЗ) в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, возгорание началось после детонации грузовика с цистерной, находившегося на промплощадке.

Около часа назад местные жители услышали сильный взрыв и увидели яркое зарево над заводом. Огненная стихия быстро перекинулась на производственный цех предприятия. На место незамедлительно прибыли расчеты МЧС, которые ведут борьбу с огнем на площади 75 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал один из рабочих завода. Мужчина получил ожоги 10% тела и был экстренно госпитализирован. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Заволжский моторный завод — ключевой российский производитель автомобильных двигателей, выпускающий как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты.