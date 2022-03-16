РИАМО - 16 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Центром обеспечения информацией «Энергия» Федеральной службы охраны РФ (Заказчик) в отношении ООО «Межотраслевой институт госаттестации» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, заказчик заключил с обществом контракт на оказание услуг по повышению квалификации военнослужащего ЦОИ «Энергия» ФСО России. Однако общество нарушило условия исполнения контракта и заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС РФ по Подмосковью общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Межотраслевой институт госаттестации» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.