«Грабитель с хоботом» Плай Бианг Лек обчистил полки с крекерами в Таиланде

В таиландской провинции Пакчонг взрослый слон по кличке Плай Бианг Лек опустошил полки с рисовыми крекерами в местном мазине и спокойно удалился, сообщает РБК .

Видео «ограбления» моментально стало вирусным в соцсетях, собрав миллионы просмотров.

Как выяснилось, для слона это не первый «криминальный» опыт. Ранее он уже совершал «налет» на спящий ресторан в провинции Накхонратчасима, следуя за запахом еды. Местные жители восприняли выходку гиганта с юмором, хотя проблема конфликтов между людьми и дикими слонами в Таиланде стоит остро.

По данным экологов, в стране насчитывается около 4400 диких слонов, чьи естественные места обитания стремительно сокращаются из-за застройки и расширения сельхозугодий. Это приводит к трагическим инцидентам: фермеры, защищая урожай, иногда стреляют по животным или оборудуют смертоносные электрические ограждения.

История Плай Бианг Лека — наглядная иллюстрация того, как дикая природа пытается адаптироваться к соседству с человеком, порой выбирая весьма необычные способы выживания.