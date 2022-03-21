РИАМО - 21 мар. В Москве продолжаются работы по реконструкции здания и территории Белорусского вокзала. В ходе работ на месте устаревших платформ и пешеходного моста будет обустроена комфортная современная пассажирская инфраструктура, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Белорусский вокзал - один из крупнейших пересадочных узлов в Москве. Здесь сходятся поезда дальнего следования, пригородного сообщения, аэроэкспресс, метро, МЦД», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Модернизация Белорусского вокзала ведется в преддверии запуска МЦД-4 и создания удобной пересадки с будущего четвертого диаметра на МЦД-1.

В первую очередь специалисты обновят платформы №5 и №6, а затем установят над ними навес. Мост, по которому пассажиры доходили до платформ, будет заменен на подземный переход с лифтами и эскалаторами. Данные работы планируется завершить к 2023 году.

«Потом начнется реконструкция платформы №4. Для выхода пассажиров к ней планируется построить южный турникетный вестибюль. Он будет связан с новым подземным переходом», – добавил Собянин.

Кроме того, сейчас продолжается развитие участка Савеловская – Беговая для запуска МЦД-4, он будет выполнен в 2023-2024 годах.