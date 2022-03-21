РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 46 115 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

367 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 955 977 случаев инфицирования, скончались 14 645 человек, выздоровел и выписался 923 461 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и тематический сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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