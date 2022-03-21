РИАМО - 21 мар. В российских поездах дальнего следования и на железнодорожных вокзалах отменили обязательное соблюдение ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, сообщает пресс-служба РЖД.

После снятия эпидемических ограничений пассажирам поездов и посетителям вокзалов больше не придется носить защитные маски. Пассажирам также не нужно будет соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах.

Кроме того, проводники поездов больше не будут замерять температуру пассажиров в ходе поездки.

Несмотря на снятие ограничений для пассажиров, в поездах и помещениях железнодорожных вокзалов продолжатся регулярные мероприятия по дезинфекции. Особое внимание по-прежнему будет уделяться контактным поверхностям: дверям, поручням, дверным ручкам и прочим.

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