Эксперт оценил шансы снижения инфляции до 5% к концу 2026 года

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что снижение инфляции до 5% к декабрю 2026 года возможно лишь при выполнении ряда условий, однако считает такой сценарий маловероятным, сообщает RuNews24.ru .

Якубович отметил, что для достижения инфляции в 5% к концу 2026 года потребуется выполнение нескольких условий. Среди них — сохранение высокой ключевой ставки Банка России, отсутствие новых внешних шоков и быстрое затухание эффекта повышения НДС, который с января 2026 года вырос с 20% до 22%.

Эксперт пояснил, что повышение НДС вызвало разовый скачок цен, но его влияние на инфляцию должно ослабнуть при отсутствии вторичных эффектов. Однако, по его словам, предприятия могут использовать налоговый шок для дальнейшего роста цен, что увеличит инфляционное давление.

Он подчеркнул, что внешние факторы, такие как колебания курса рубля и возможные санкции, также могут повлиять на динамику цен. Кроме того, структурные проблемы экономики, включая дефицит рабочей силы и зависимость бюджета от нефтегазовых доходов, продолжают поддерживать инфляцию.

По оценке эксперта, базовый сценарий предполагает инфляцию на уровне 5,2–5,5% в 2026 году. Для устойчивого снижения инфляции до 4% необходимы структурные реформы и развитие внутреннего рынка капитала.

