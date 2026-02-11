Эксперт объяснила, почему дети становятся жертвами интернет-мошенников

Доктор психологических наук Вера Никишина сообщила, что каждый пятый ребенок в России сталкивается с киберпреступлениями. Эксперт объяснила, почему дети легко попадают под влияние мошенников в интернете и как родители могут защитить их, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным МВД РФ, киберпреступники все чаще становятся угрозой для детей. Вера Никишина отметила, что дети склонны доверять виртуальным незнакомцам из-за недостатка доверительных отношений в семье. Мошенники используют молодежный сленг и создают иллюзию близости, что облегчает манипуляции.

Эксперт подчеркнула, что в зоне риска находится каждый ребенок, независимо от характера или семейного положения. Манипуляторы подбирают индивидуальный подход: для одиноких подростков — предложение дружбы, для успешных — акцент на амбициях. Основная цель — вызвать доверие и подтолкнуть к опасным действиям.

Никишина советует родителям строить с детьми открытые и доверительные отношения, чтобы ребенок мог обсудить любые проблемы. Технические меры контроля не заменяют личного контакта. В случае попадания в беду важно поддержать ребенка и помочь ему восстановить связь с реальным миром.

