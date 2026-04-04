Президент РФ дал гражданство правнуку Льва Толстого, родившемуся в Швеции

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ правнуку Льва Толстого. Об этом говорится в соответствующем указе, сообщает « Осторожно, новости ».

53-летний Даниил Толстой до этого был гражданином Швеции.

Впервые он приехал в Россию в 1989 году, а в 2016-м перебрался в страну для работы над «масштабным проектом экологического сельского хозяйства» в Тульской области. В рамках проекта шведская компания приобрела 5 тысяч гектаров земли.

Позже сам Толстой приобрел 7 тысяч гектаров и 500 коров.

