В проекте бюджета США на 2027 год не оказалось пункта о помощи Украине

Белый дом представил проект бюджета США на 2027 год, в котором отсутствует пункт о поддержке Украины. Слово «Украина» не упоминается в 92-страничном документе ни разу, сообщает РИА Новости .

Администрация США не заложила средства на поставки вооружений, боеприпасов или дополнительные финансовые транши для Киева. Также не предусмотрена и гуманитарная помощь.

При этом военный бюджет планируется рекордно увеличить — до 1,5 триллиона долларов. В частности, 65,8 миллиарда долларов направят на строительство 34 кораблей для армии и флота. Такие инвестиции, по замыслу властей, должны восстановить ударную мощь США и обеспечить абсолютное военное превосходство.

Кроме того, Белый дом запросил увеличить бюджет Пентагона для финансирования ядерного комплекса. В то же время невоенные расходы планируется сократить на 73 миллиарда долларов (на 10%), а выплаты ООН и другим международным организациям — на 2,7 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.