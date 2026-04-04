Новый ГОСТ на этиловый спирт введут в России

Росстандарт принял новый ГОСТ на этиловый спирт — впервые с 2015 года. Документ вступит в силу 15 апреля, сообщает РИА Новости .

ГОСТ определил спирт как бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость. Температура вспышки должна быть не ниже 13 градусов, самовоспламенения — не ниже 404 градусов.

Требования касаются производства спирта из зерна, причем сырье должно быть российским. В Росстандарте пояснили, что стандарт разработан для выпуска продукции с улучшенными показателями за счет требований к качеству и ассортименту зерна.

Также спирт разделили на два вида: «Классический» и «Ультра». Первый производят из пшеницы, ржи или их смеси, доля этилового спирта — не менее 96%. «Ультра» получают из пшеницы, ржи, ячменя, спельты и полбы, минимальное содержание этилового спирта — от 96,3%.

