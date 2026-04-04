Иран отказался от предложения США о перемирии на 48 часов

По данным СМИ, 2 апреля Вашингтон через страну-посредника выступил с инициативой о перемирии на 48 часов. Однако Тегеран ответил на это наращиванием интенсивности атак.

При этом предложение США последовало после того, как американские вооруженные силы столкнулись с серьезными проблемами из-за неправильной оценки военного потенциала Ирана.

Ранее американский министр обороны Пит Хегсет, а также ключевые представители администрации президента США Дональда Трампа, были удивлены шквалу ответных ударов, которые Иран нанес по объектам США и Израиля.

