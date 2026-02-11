Председатель отделения союза архитекторов оценил проблемы застройки Омска

Председатель омского отделения союза архитекторов России Андрей Седачев рассказал о проблемах застройки Омска, отсутствии главного архитектора области и взаимодействии этих специалистов с властью, сообщает gorod55.ru .

Седачев возглавляет омское отделение союза архитекторов России с октября 2024 года. По его словам, за последний год удалось наладить сотрудничество с городскими властями и департаментом архитектуры, однако в регионе по-прежнему нет главного архитектора области.

Седачев отметил, что отсутствие этой должности мешает комплексному развитию малых городов и реализации федеральных программ. Он подчеркнул, что только главный архитектор может объединить усилия архитекторов и власти для создания единой стратегии развития.

Архитектор также обратил внимание на проблему привлечения иногородних специалистов, которые часто не учитывают особенности Омска. По его мнению, типовая застройка приводит к потере уникального облика города.

Седачев выступил против строительства высотных зданий в историческом центре Омска, считая, что такие проекты нарушают архитектурную гармонию. Он предложил развивать общественные пространства и проводить конкурсы на лучшие концепции для центральных территорий.

По мнению Седачева, регулировать застройку можно с помощью архитектурных советов и дизайн-кода города. Он считает, что инвесторы должны осознавать свою ответственность за облик Омска и его будущее.

