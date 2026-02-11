Встреча с художником Ольгой Игоревной Лапшиной прошла в Павловском Посаде

11 февраля в Павловском Посаде, в Выставочном зале «Дом Широкова» состоялась встреча с художником Ольгой Игоревной Лапшиной. На выставке-встрече присутствовали родные, друзья, коллеги художницы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Выставка «Россия — Родина моя» — не привычная выставка для зрителей: это перенос зрителей в прошлое.

Ольга Игоревна родилась в семье старейшего русского и советского графика Иглина Александра Ивановича. С отличием окончила МГПИ им. В. И. Ленина, художественно-графический факультет. Как художник-график работала в ИЗОГИЗе, а потом — в ХПК «Эстамп». На местном телевидении проводила мастер-классы по гравюре. В журнале «Юный художник» были напечатаны ее статьи по технике линогравюры. Параллельно Ольга Лапшина работала учителем, преподавала изобразительное искусство. В династии семьи Ольги Игоревны насчитывается 29 учителей. Мама с папой работали педагогами в одной школе, в нее же и устроилась совсем юная Ольга.

Ольга Лапшина — Член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско.

Ольга Игоревна Лапшина является автором методики преподавания компьютерной графики для детей младшего школьного возраста и методики преподавания компьютерной грамотности для учителей.

В настоящее время Ольга Игоревна занимается живописью. Основные и любимые сюжеты — пейзажи родного края и натюрморты с цветами. Она придерживается классической школы образцов XIX–XX вв.

Также одним из увлечений художницы является создание костюмов из павлово-посадского платка.

«Свой первый наряд я сшила из цельного платка, а потом узнала, что можно приобрести обрезь. Как же меня тогда это вдохновило, а и вдохновляет сейчас. Узоры на ткани сами подсказывают модель. Так и родилась душегрея „Жар — Птица“, созданная к наступившему году красной огненной лошади», — отметила Ольга Игоревна.

