РИАМО - 21 мар. В Московской области начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«За это время мы ожидаем участие свыше 600 выпускников. Сегодня выпускники сдавали литературу, географию и химию. Всего в экзамене приняли участие более 130 человек. Экзамен прошел штатно, без нарушений», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что для сдачи экзамена подготовлено девять пунктов проведения, которые расположены в Коломне, Красногорске, Мытищах, Подольске, Химках, Электростали, Дмитровском, Одинцовском и Раменском округах.

«Созданы условия для комфортной сдачи экзамена. Всем ребятам хорошо известен порядок проведения экзамена, поэтому процедура прошла в штатном режиме, без нервов и сбоев», – заключила вице-губернатор.



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