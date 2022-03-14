РИАМО - 14 мар. Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ у подмосковных выпускников в этом году стало обществознание, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Как уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, обществознание будут сдавать почти 20 тыс. ребят.

«На втором месте по популярности английский язык – его будут сдавать свыше 8 тыс. школьников, а на третьем – информатика, которую выбрали более 7 тыс. ребят», – добавила Каклюгина.

По ее словам, в 2022 году ЕГЭ в Московской области будут сдавать более 35 тыс. выпускников.

«Ребята уже готовятся к предстоящим экзаменам. Уверена, что каждый получит столько баллов, сколько нужно для поступления», – сказала вице-губернатор.

Основной период сдачи ЕГЭ в текущем году начнется 26 мая, а досрочный – 21 марта.