РИАМО - 21 мар. Скандально известного блогера и пранкера Эдварда Била приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима по делу о резонансном ДТП в Москве, передает Федеральное агентство новостей.

Изначально блогера приговорили к ограничению свободы на срок два года. При этом приговор суда оспорила столичная прокуратура.

Пресненский суд Москвы в понедельник признал блогера виновным по части 1 статьи 264 УК РФ и приговорил к реальному сроку. В итоге пранкера взяли под стражу в зале суда.

Авария с участием Била произошла 1 апреля 2021 года. Видеоблогер на синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу движения и столкнулся с 4 автомобилями.

В результате ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации. Мария Артемова после аварии впала в кому и перенесла несколько операций. Блогер выплатил ей 11 млн рублей компенсации.