РИАМО - 18 мар. Гособвинение попросило суд назначить наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль), проходящему обвиняемым по уголовному делу об аварии на Садовом кольце в Москве, сообщает Nation News.

Помимо лишения свободы, гособвинитель столичной прокуратуры попросил суд запретить Билю заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Ранее Пресненский суд столицы признал блогера виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

В качестве наказания Биль получил 2 года ограничения свободы. Однако прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжаловала его, в результате суд отменил приговор и начал повторное рассмотрение дела в новом составе. На Биля был наложен запрет определенных действий.

ДТП произошло в апреле 2021 года. Блогер, находясь за рулем Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии консультант Госдумы Мария Артемова, ехавшая за рулем одной из машин, получила серьезные травмы.