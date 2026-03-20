Немецкий дипломат устроил беспредел в Петербурге и избежал наказания
23-летний работник генерального консульства ФРГ Денис Х. сбил курьера доставки в Санкт-Петербурге. Последний получил травмы, сообщает «112».
Инцидент произошел, когда дипломат выезжал из подземной парковки. К его машине ехал курьер на транспорте. Они столкнулись.
Мужчину увезли в больницу. У него сотрясение мозга и травма колена.
Против Дениса Х. возбудили административное дело. 16 марта он не пришел в суд, отметив, что у него дипломатический иммунитет. Сотрудник генконсульства оказывает юридическую помощь немцам в Санкт-Петербурге.
На опубликованной записи видно, как Денис Х. покидает подземную парковку, к нему подъезжает курьер, они сталкиваются. Затем курьер упал на землю. После этого Денис Х. вместе с некой девушкой оттащили травмированного на обочину.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.