Немецкий дипломат устроил беспредел в Петербурге и избежал наказания

23-летний немецкий дипломат сбил доставщика в Петербурге и не пришел на суд

Инцидент произошел, когда дипломат выезжал из подземной парковки. К его машине ехал курьер на транспорте. Они столкнулись.

Мужчину увезли в больницу. У него сотрясение мозга и травма колена.

Против Дениса Х. возбудили административное дело. 16 марта он не пришел в суд, отметив, что у него дипломатический иммунитет. Сотрудник генконсульства оказывает юридическую помощь немцам в Санкт-Петербурге.

На опубликованной записи видно, как Денис Х. покидает подземную парковку, к нему подъезжает курьер, они сталкиваются. Затем курьер упал на землю. После этого Денис Х. вместе с некой девушкой оттащили травмированного на обочину.

