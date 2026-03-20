«Завтра не смогу купить еду детям?»: банк заблокировал оплату россиянки за пирсинг

Россиянка отправилась в салон красоты, чтобы сделать пирсинг. Процедура прошла хорошо, но на выходе ее ждал неприятный сюрприз. Девушка не смогла расплатиться за услугу, потому что банк без причины заблокировал операцию с карты.

Услуги салона красоты обошлись клиентке в 8300 рублей, однако при попытке перевода банк отклонил операцию с пометкой: «Эта операция не попадает в траты и доходы». Всего девушка сделала 8 попыток перевода средств, после чего решила связаться с банком.

«Они сами не могут ответить на мой вопрос. Тупая отписка: „Извините, нам очень жаль за доставленные неудобства“. Им очень жаль, а мне что с этим делать? Завтра они решат, что я не могу еду детям покупать?» — высказалась россиянка.

Также девушка подчеркнула, что это не была попытка перевода физлицу на карту, а официальный расчет за оказанную услугу в специализированном месте. Пользователи Сети предположили, что проблема в эквайринге, однако перед этим две девушки без проблем смогли рассчитаться за пирсинг.

«На днях девушка у нас в частной лаборатории анализы оплачивала, аналогичная ситуация была. Платеж не проходил, никак. Банк просто отменял операцию», — поделилась в комментариях ситуацией другая пользовательница.

Еще одна девушка рассказала, что не смогла пополнить кошелек на маркетплейсе: «просто операция заблокирована и все».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.