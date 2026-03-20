Скончалась супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская

Скончалась ведущая петербургского телевидения, супруга актера Олега Басилашвили, Галина Мшанская. В феврале ей исполнился 91 год, рассказала в своем Telegram-канале телеведущая Ника Стрижак.

У Мшанской, по ее словам, были проблемы со здоровьем. Однако ум телеведущей по-прежнему оставался живым.

Стрижак отметила, что Мшанская была строгой, царственной и неповторимой. У нее были удивительные знания, подача, интонация.

Мшанская была автором и ведущей передачи «Царская ложа». В ней рассказывалось про все ключевые события культурной жизни Санкт-Петербурга.

Еще Мшанская является автором сценариев для большого количества документальных фильмов. Среди них: «Если звезды зажигают», «Мои современники», «Здравствуй, Ольга!», «Пушкин» и иные.

