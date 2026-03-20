79% зумеров пересматривают фильмы

«VK Видео» выяснил, что большинство пользователей возвращаются к знакомым фильмам и роликам. Чаще других это делают зрители до 24 лет.

Длинные видео повторно смотрят 70% опрошенных, короткие ролики — 51%. Среди молодежи до 24 лет к знакомым сюжетам возвращаются 79%, среди пользователей старше 45 лет — 52%. Чаще всего фильмы и сериалы пересматривают спустя неделю и позже.

В 54% случаев зрители включают знакомый контент после работы, чтобы отдохнуть. Женщины делают это чаще мужчин — 58% против 47%. Для 42% повторный просмотр помогает пережить сложные периоды: расставания, новые отношения или профессиональный кризис.

Короткие ролики 40% пользователей пересматривают сразу. Основные причины — желание снова получить удовольствие от видео или музыки (40%), вдохновиться (40%), лучше запомнить информацию (36%) и вспомнить старые мемы (35%).

Длинные видео чаще или всегда досматривают 81% респондентов. Главный фактор — интересный сюжет (72%). До титров знакомых фильмов доходят 59% зрителей. Чаще всего не досматривают скучные и затянутые ролики (52%). Среди жанров лидируют комедии (57%), фантастика и фэнтези (52%), детективы (45%). Реже всего досматривают артхаус (39%), ужасы и триллеры (31%), боевики (30%).

Всего в исследовании приняли участие свыше 1 200 респондентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.