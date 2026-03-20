Продюсер рассказал, могут ли BTS приехать с концертом в Россию

Новый альбом корейской группы BTS будет встречен на ура, но про их гастроли в РФ говорить пока рано, хотя визит возможен. Об этом сообщил РИАМО продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее BTS выпустили первый альбом за 6 лет, он получил название ARIRANG. Все члены сверхпопулярной во всем мире группы ранее проходили военную службу.

«В свое время группа BTS громогласно прошла по планете со своим творчеством, они накопили огромное количество фанатов по всему миру. И сейчас, напомнив о себе новым альбомом, они могут рассчитывать, что он будет любим поклонниками. Старые фанаты их творчества с удовольствием подхватят эту волну, а потом уже и новое поколение», — считает Рудченко.

Он добавил, что визит BTS в Россию возможен, но не торопился бы с прогнозами.

Вице-премьер, министр экономики и финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль ранее заявил, что концерт BTS может принести экономике государства выгоду примерно в 669 млрд долларов. Первый концерт группы после четырехлетнего перерыва пройдет 21 марта.

