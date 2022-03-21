РИАМО - 21 мар. Программы благоустройства являются приоритетом и требуют от глав округов персонального внимания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Всегда есть скептики, те, кто чуток сомневаются в том, что программы, которые мы наметили, мы реализуем. Для нас это (благоустройство - ред.) – приоритетная деятельность. Это нужно делать еще качественнее», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что от глав территорий требуется максимальная вовлеченность в процесс.
«Знаю, насколько позитивно, благоприятно воспринимают наши жители все общественные пространства, парки. Прошу этому уделять персональное внимание», – заключил Воробьев.
Губернатор Подмосковья поручил главам округов наладить работу по весеннему благоустройству>>
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