«Всегда есть скептики, те, кто чуток сомневаются в том, что программы, которые мы наметили, мы реализуем. Для нас это (благоустройство - ред.) – приоритетная деятельность. Это нужно делать еще качественнее», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.