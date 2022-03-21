РИАМО - 21 мар. Главам городских округов необходимо наладить работу по весеннему благоустройству в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Главы – люди опытные. <…> Я бы попросил вас особое внимание уделить традиционно в марте-апреле месяце на наведение порядка», – сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Губернатор добавил, что на сегодняшний день жители региона требуют уже другого качества содержания территории, а также обращают внимание на мелочи в благоустройстве.
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