РИАМО - 21 мар. В Московской области планируют 16 апреля провести традиционный региональный субботник, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Субботник традиционно проходит в середине апреля. В этом году он запланирован на 16 апреля», - сказал Хайкин на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он отметил, что уже заготовлен инвентарь: грабли, метлы, перчатки и посадочный материал.

«Мы готовим специальную карту, где каждый житель может посмотреть место субботника», - уточнил министр.

Работы в рамках субботника будут вестись до 13:00, после чего начнется праздничная программа. Для участников мероприятия запланированы бесплатное питание и уличная ярмарка.



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