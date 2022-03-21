РИАМО - 21 мар. В Московской области планируют 16 апреля провести традиционный региональный субботник, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Он отметил, что уже заготовлен инвентарь: грабли, метлы, перчатки и посадочный материал.
«Мы готовим специальную карту, где каждый житель может посмотреть место субботника», - уточнил министр.
Работы в рамках субботника будут вестись до 13:00, после чего начнется праздничная программа. Для участников мероприятия запланированы бесплатное питание и уличная ярмарка.
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