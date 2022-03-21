РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. За прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Люберец обратились более 10,5 тыс. раз, сообщил руководитель службы Виталий Богданов в понедельник на оперативном совещании.
На телефон горячей линии администрации поступило 11 обращений по работе жилищно-коммунального комплекса, 3 – по вопросам экологии, по 2 обращения связаны с благоустройством территории и содержанием дорог и тротуаров, по 1 – с работой уличного освещения и бездомными животными.
В службу 112 обратились 5 173 раза по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 130 – полиции и ГИБДД, 51 обращение связано с вызовами пожарных и спасателей, 71 – аварийно-газовой службы.
10 обращений поступило по теме содержания парков Люберец за неделю>>
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