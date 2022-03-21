РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. За минувшую неделю по теме содержания парков жители городского округа Люберцы обратились десять раз, об этом сообщил директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«С 14 по 20 марта поступило 10 обращений. Из них по системе МСЭД – два обращения, по системе ЕЦУР – восемь обращений», - сказал Орлов.

Тематика обращений касалась содержания территорий, ремонта малых архитектурных форм, устранения граффити и комплексного благоустройства парковых территорий.

За неделю в Наташинском парке и парке «Малаховское озеро» провели опиловку порубочных остатков и корней деревьев, отремонтировали электрооборудование. Также в парках восстановили ограждения и МАФы. В «Летнем парке» устранили граффити.

С 14 по 20 марта провели 16 культурно-массовых мероприятий, на текущей запланировано 14.