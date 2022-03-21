РИАМО - 21 мар. В конце апреля на территории ЖК «Серебрица» планируют открыть детский сад на 250 мест, сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

«На 27-28 апреля планируем помимо двух детских садов в Путилкове, здесь в «Серебрице» (открыть – ред.) детский садик на 250 мест - 12 групп. Здесь планируем открыть ясельную группу», - рассказал Волков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Волков добавил, что Красногорск - динамично развивающаяся территория, где решают проблему с дефицитом мест в детских садах.

«Для нас эта точка очень важна. Задача по Красногорску - более 2 тыс. мест по дошкольной системе. Это 10 детских садов. Из них три планируем на 735 мест открыть в апреле», - отметил Волков.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что до конца 2022 года в регионе откроют еще 12 детских садов.