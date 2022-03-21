РИАМО - 21 мар. В 2022 году в Московской области планируется расселить 100 тыс. «квадратов» аварийного жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«Досрочная реализация программы позволит приступить к расселению домов признанных аварийными уже после 1 января 2017 года», - рассказал Локтев на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что ранее стояли планы до 2025 года расселять более 60 тыс. кв. м ежегодно. В 2022 году план был увеличен. Теперь вместо 68 тыс. «квадратов» в этом году должны расселить 100 тыс. кв. м аварийного жилья, в 2023 году - 174 тыс. кв. м.

Ранее Локтев сообщил, что свыше 7 тыс. человек уже расселили из аварийного жилья по нацпроекту в регионе.