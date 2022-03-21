РИАМО - 21 мар. В сфере строительства в Подмосковье необходимо следить за ростом цен и работать напрямую с производителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, в подобное время, как сейчас, в работу включается большое количество посредников.
«Когда прямые контракты или на инертные материалы, или на стратегическое сырье: арматура, бетон, цемент, комплектующие - это касается и наших бюджетных строек, мы все-таки проходим этот период без каких-либо потрясений», - отметил Воробьев.
Также в регионе разработан антикризисный план.
В Подмосковье большую часть стройматериалов можно купить у отечественных производителей>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии