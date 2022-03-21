РИАМО - 21 мар. В сфере строительства в Подмосковье необходимо следить за ростом цен и работать напрямую с производителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как только запускаются посредники, мы видим, цены взлетают на ту величину, которая нас не устраивает. Поэтому прошу вместе с антимонопольным комитетом смотреть (за ростом цен – ред.), и стратегическая задача - работать с производителями», - рассказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, в подобное время, как сейчас, в работу включается большое количество посредников.

«Когда прямые контракты или на инертные материалы, или на стратегическое сырье: арматура, бетон, цемент, комплектующие - это касается и наших бюджетных строек, мы все-таки проходим этот период без каких-либо потрясений», - отметил Воробьев.

Также в регионе разработан антикризисный план.



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