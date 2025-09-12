В Видном отметили профессиональный праздник работников МФЦ

В главном офисе многофункционального центра города Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника МФЦ и годовщине со дня открытия первого филиала в Ленинском округе. В ходе мероприятия были отмечены лучшие работники по результатам их деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«За год мы добились значительного прогресса и стабильно входим в десятку лучших многофункциональных центров Подмосковья, а по численности населения, обслуживаемого одним МФЦ, занимаем место в пятерке. Сейчас идет трансформация в сторону оказания электронных услуг. Особое внимание уделяется помощи гражданам, особенно пожилым людям, с электронными сервисами. Работа сотрудников МФЦ требует не только знания регламентов и перечня документов, но и высокого уровня культуры, внимания и ответственности. Спасибо вам большое за ваш труд. МФЦ — это визитная карточка любого городского округа, и его работа всегда находится под пристальным вниманием. Надеюсь, что дальше у нас будут только высокие результаты. Я вами горжусь и уверена, что вместе мы сделаем получение государственных услуг более комфортным и качественным для наших жителей», — обратилась ко всем присутствующим Анастасия Гайлиш.

Поздравить сотрудников пришли не только представители администрации, но и председатель Совета депутатов Валерий Черников. В качестве признания их заслуг, наиболее выдающимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности.

«Перед нами стоит ответственная задача — оказание государственных и муниципальных услуг населению. Считаю, что мы выполняем ее достойно. Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Вы — отличная команда. Благодарю вас за преданность делу. Наши сотрудники — лучшие в Московской области. Это неоднократно отмечалось Правительством региона, и ежемесячные рейтинги наглядно это демонстрируют. В текущем году мы стабильно входим в десятку лучших МФЦ», —скзаал директор многофункционального центра «Мои документы» Ленинского округа Виктор Митрохин.

С начала 2025 года МФЦ Ленинского округа оказал более 500 тысяч услуг, включая заявления, поданные как в окнах, так и в электронном формате. Штат учреждения насчитывает более 200 сотрудников. В муниципалитете функционируют четыре офиса МФЦ: центральный офис в Видном и три дополнительных офиса в Лопатино, Бутово и Мисайлово.

