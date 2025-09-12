Глава Ленинского округа поздравил ветерана со 100-летним юбилеем

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Александровича Ковальчука со 100-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения! Пусть этот замечательный праздник придаст Вам новые силы, наполнит жизнь радостью, согреет любовью и заботой близких людей. Желаю Вам здоровья, благополучия и оптимизма», — сказал глава Ленинского городского Станислав Каторов.

Станислав Каторов передал юбиляру теплые поздравления от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и от себя лично, выразив глубокое уважение и признательность за вклад в Победу и многолетний труд. В качестве памятного подарка ветерану была вручена современная кофемашина.

Александр Александрович Ковальчук родился 10 сентября 1925 года в городе Вознесенске Николаевской области. Война прервала его учебу в школе, но не сломила стремление к знаниям. После демобилизации он окончил техникум и институт, став инженером. Фронтовой путь Александра Ковальчука, бойца моторизованной разведки, пролегал через Днестровские плацдармы, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. День Победы он встретил в Вене. Его героизм отмечен многочисленными наградами, включая медали «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и орден Отечественной войны 2-й степени. После войны Александр Александрович посвятил себя мирному труду, работал главным технологом на опытном заводе ВНИИГАЗа в поселке Развилка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.