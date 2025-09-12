Продолжается благоустройство сквера для жителей в Развилке Ленинского округа

В поселке Развилка подмосковного Ленинского городского округа активно продолжается благоустройство сквера, расположенного между домами № 43 и № 45. На текущем этапе специалисты приступили к укладке тротуарной плитки. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Для жителей поселка Развилки обновленный сквер — это долгожданная возможность получить современное, красивое и безопасное пространство для отдыха всей семьи. Мы уделяем особое внимание качеству выполняемых работ и соблюдению графика. Главное — видеть, как преображается наш округ, и знать, что это делается ради людей. Стараемся создать максимально комфортную, отвечающую современным требованиям, удобную среду в общественных местах», — сказал глава Ленинского городского Станислав Каторов.

К настоящему времени на площадке полностью завершены демонтажные работы, подготовлено основание под прокладку необходимых коммуникаций. На объекте ежедневно работает бригада из шести и более специалистов, задействованы две единицы строительной техники, что позволяет вести работы в установленные сроки. Уже с 15 сентября начнется установка опор уличного освещения, а к 21 октября планируется завершить установку малых архитектурных форм и провести озеленение.

Все работы по благоустройству сквера реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.