В Ленинском округе демонтировали незаконный дорожный сервис

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается плановая работа по выявлению и демонтажу несанкционированных торговых объектов. Очередной такой объект был демонтирован на 33-м километре Каширского шоссе, вблизи деревни Горки. Там располагался дорожный сервис. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Системная работа по наведению порядка ведется на постоянной основе. Наша главная задача — это обеспечение законности, безопасности граждан и сохранение эстетического облика округа. Владельцы объектов, ведущие деятельность в рамках закона, не должны сталкиваться с недобросовестной конкуренцией со стороны тех, кто игнорирует правила», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Владельцу дорожного сервиса заблаговременно было направлено уведомление, которое было проигнорировано. Объект длительное время функционировал без разрешительной документации и не соответствовал требованиям к архитектурно-художественному облику.

С начала 2025 года на территории Ленинского городского округа демонтировано 82 незаконно размещенных объекта. Администрация муниципалитета продолжит работу по выявлению и демонтажу несанкционированных торговых точек в целях обеспечения порядка и законности на территории округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.