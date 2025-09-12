Трое бойцов СВО из Ленинского округа проходят обучение по программе «Герои Подмосковья»

Трое бойцов специальной военной операции из Ленинского городского округа — майор запаса Алексей Гуренков, рядовой запаса Вадим Свистунов и действующий военнослужащий Виталий Шереметьев успешно прошли отбор и стали финалистами региональной программы «Герои Подмосковья» федерального проекта «Время Героев». В настоящее время они приступили к очному обучению в мастерской управления «Сенеж». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наша задача и наш долг — помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению Президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“. Из более 2,4 тыс. человек со всей страны, подавших заявки, были отобраны 70 участников, которые сегодня приступили к обучению на базе мастерской управления „Сенеж“. Среди них — генералы, офицеры элитных подразделений, удостоенные высоких государственных наград, многие из которых вернулись к привычной жизни после ранений. Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Программа обучения разделена на четыре модуля, продолжительность каждого из которых составляет 11 дней. Первый модуль, посвященный государственной политике и системе управления, включает в себя лекции и практические занятия по геополитике, основам конституционного строя, национальным проектам, социально-экономическому развитию страны, а также встречи с экспертами, которые делятся своим опытом и знаниями.

«Для нас большая честь, что трое наших земляков были удостоены права участвовать в такой важной и масштабной программе. Это говорит об их высоких личных и профессиональных качествах, проявленных как в ходе боевых задач, так и в гражданской жизни. Мы гордимся нашими героями и со своей стороны сделаем все возможное, чтобы поддержать их на этом новом этапе. Уверен, что полученные знания и опыт позволят Алексею, Вадиму и Виталию реализовать свой потенциал на благо развития всего Подмосковья», — добавил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В период между учебными модулями участники программы будут проходить стажировку в органах власти под руководством своих наставников. Наставником Алексея Гуренкова является вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, Виталия Шереметьева — председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, а Вадима Свистунова — глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.