РИАМО - 9 мар. Около 85% стройматериалов в Подмосковье можно приобрести у отечественных производителей, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«По импортозамещению мы совместно с подрядными организациями проводим ежедневный мониторинг рынка. Мы понимаем, что 85% материала можно приобрести у отечественного производителя», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что не менее 60% представительств производств находятся на территории Московской области.

«Это те компании, с кем можно и нужно работать. Также совместно с подрядчиками ищем аналоги в Азии или российские материалы», - заключил Локтев.

По его словам, основная задача - осуществить импортозамещение систем автоматизации, диспетчеризации, индивидуальных тепловых пунктов, насосов, видеокамер, видеосерверов, систем контроля доступа, пожарных и охранных сигнализаций.