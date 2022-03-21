РИАМО - 21 мар. До конца года в Подмосковье планируют открыть 13 объектов здравоохранения в 10 городских округах, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Объекты здравоохранения. Новых объектов до конца этого года мы открываем 13 в 10 округах», - рассказала Федотова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Федотова добавила, что в настоящее время в ЖК «Государев дом» в Ленинском городском округе строят поликлиники на 400 мест для взрослых и на 200 мест для детей. Их планируют открыть 1 июля 2022 года. Кроме того, 16 мая планируют открыть объекты здравоохранения в ЖК «Столичный» в Балашихе и ЖК «Афродита» в Мытищах. 20 июня намерены открыть медучреждение на улице Калинина в Наро-Фоминском городском округе.

А еще к 1 сентября 2022 года в Московской области планируют открыть 9 школ, а до конца года - 12 детских садов.