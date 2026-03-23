Человек погиб из-за удара по Центру радио в иранском городе Происшествия сегодня в 03:32

На Центр радио и телевидения Персидского залива в иранском городе Бендер-Аббас была совершена атака с воздуха. В результате удара погиб один человек, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, удар пришелся на 100-киловаттный АМ-передатчик. Погиб сотрудник службы безопасности центра. Кроме того, еще один человек получил ранение. Директор назвал атаку противоречащей международному праву. При этом после произошедшего Центр радио и телевидения Персидского залива вновь вышел в эфир.