Бревно насмерть придавило ребенка в Приморском крае

Происшествие случилось в городе Арсеньев. По версии следствия, неустановленные лица организовали складирование бревен на прилегающей к лесообрабатывающему предприятию территории на улице Вокзальной. При этом они не сделали никакое ограждение.

22 марта ребенок 2014 года рождения попытался подняться на верх штабеля лесоматериала, из-за чего случилась подвижка бревен. Одно из них упало на ребенка — он получил телесные повреждения. В результате от полученных травм он скончался на месте инцидента.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются лица, которые ответственны за обеспечение безопасности на территории складирования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.