РИАМО - 21 мар. За прошлый год на территории Подмосковья ввели в эксплуатацию 38 внебюджетных социальных объектов, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В 2021 году мы ввели в эксплуатацию 38 внебюджетных (социальных - ред.) объектов», - сказала Инна Федотова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Она добавила, что в этом году в регионе открыли 4 детских сада в Мытищах (2), Балашихе и Электростали, 3 объекта здравоохранения - в Одинцове, Балашихе, Лыткарине, а также 1 спортивный объект в Мытищах.