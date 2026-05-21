Теннисисты Подмосковья выиграли две медали на первенстве России

Спортсмены Московской области завоевали золото и серебро на первенстве России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, которое прошло с 13 по 18 мая 2026 года в Кстово Нижегородской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевал Дениз Якын, представляющий областной центр олимпийских видов спорта в Химках. Он выступал в дуэте с Екатериной Дроздовой из Москвы. Серебро в этой дисциплине выиграли столичные теннисисты, бронзу разделили спортсмены из Оренбургской области и объединенный дуэт Краснодарского края и Татарстана.

Серебряной призеркой в парном разряде среди девушек стала Алина Савостикова из областного центра олимпийских видов спорта в Химках. Она выступала вместе с Амелией Усмановой из Оренбургской области. Золото завоевал московско-свердловский дуэт, бронзовые награды получили команды из Самарской и Свердловской областей, а также спортсменки из Нижегородской и Оренбургской областей.

Первенство России прошло в Кстово с 13 по 18 мая 2026 года в рамках государственной программы «Спорт России». Турнир является важным этапом отбора в юниорскую сборную страны для участия в международных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.