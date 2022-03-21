РИАМО - 21 мар. До конца 2022 года в Подмосковье откроют еще 12 детских садов, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Нам осталось в этом году открыть 12 новых детских садов. Это почти 2,5 тыс. мест в этих садах в восьми округах», - рассказала Федотова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Федотовой, три из 12 детских сада еще не ввели в эксплуатацию. Степень их готовности оценивается в 70-92%. Остальные готовятся к открытию.

В текущем году за внебюджетные деньги на территории Московской области возведут 8 общеобразовательных школ, 16 детских садов и 18 объектов здравоохранения. Также регион является лидером по вводу жилья.