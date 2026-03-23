Больше 100 тысяч рублей: сколько могут получить таксисты на подработке

Таксисты на подработке в Москве могут получать более 100 тыс рублей в месяц

Специалисты сервиса «Авито Подработка» проанализировали в Сети объявления с предложениями о дополнительной работе для таксистов в период с 1 января до середины марта 2026 года. Оказалось, что таксисты могут на подработке заработать более 100 тысяч рублей. Наибольшее среднее предложение за подработку для таксистов в начале 2026 года зафиксировано в Москве — здесь исполнителям предлагали порядка 105 508 рублей в месяц. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

По данным сервиса, важно учитывать, что фактический доход исполнителей в сфере такси и пассажирских перевозок может сильно отличаться от средних значений. Он зависит от ряда факторов: выбранного тарифа и платформы, количества выполненных заказов, продолжительности смен, времени выхода на линию (пиковые часы традиционно более доходны), а также чаевых или других бонусов.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где исполнители могли рассчитывать в среднем на 85 151 рубль ежемесячно, на третьем — Пензенская область, где исполнителям предлагали 76 168 рублей в месяц.

Регионы для подработок

В топ-5 регионов также вошли Приморский и Пермский край со средними предлагаемыми вознаграждениями в размере 63 407 рублей и 61 458 рублей ежемесячно соответственно.

«В целом для рынка занятости характерен тренд на расширение воронки подбора — и сегмент подработки в сфере такси не исключение. Гибкий график и возможность самому выбирать смены делают это направление привлекательным для очень разной аудитории. Мы видим, что среди предложений становится все больше тех, что открыты в том числе для студентов: активнее всего такую подработку стали предлагать исполнителям в Сахалинской (+114%), Амурской (+94%) областях и Хабаровском крае (+86%). Похожая картина и с предложениями для пенсионеров: в Сахалинской области их число увеличилось на 69%, в Хабаровском крае — на 58%, в Москве — на 47%», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

О празднике

Ежегодно 22 марта водители такси по всему миру отмечают свой профессиональный праздник — День таксиста. Это событие имеет международный статус. Исторической точкой отсчета для современного такси принято считать 22 марта 1907 года. Тогда на улицах Великобритании впервые начали курсировать автомобили, оснащенные особыми измерительными приборами — таксометрами (название происходит от французского слова «tax», означающего «плата»).

Тем не менее, предшественники службы такси существовали гораздо раньше. Согласно некоторым данным, еще во времена Древнего Рима были доступны колесницы, предоставлявшие платные услуги по передвижению в городе. В эпоху Средневековья перевозками занимались частные извозчики, однако расценки на их услуги чаще всего оказывались неподъемными для простого горожанина. В связи с этим позволить себе индивидуальные поездки могли исключительно состоятельные люди.

